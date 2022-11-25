В РПЦ отреагировали на отказ Минкульта в прокатном удостоверении «Монастырю»

В РПЦ поддержали отказ Минкульта в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь»

В РПЦ поддерживают отказ Минкульта в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» с актрисой и телеведущей Анастасией Ивлеевой в главной роли. Об этом сообщил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости.

Он заявил, что решение ведомства соответствует указу президента, касающемуся сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в котором закреплено, что «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию».

«Последнее исключает представление в художественных произведениях жизни русского монашества в диффамационном ключе», — добавил Кипшидзе, подчеркнув, что на проект уже начали поступать жалобы от верующих людей.

По его мнению, сериал не содержит признаков нарушения чувств верующих, однако в нем присутствуют «сцены ЛГБТ-отношений, за запрет пропаганды которых Русская церковь последовательно выступает».

Ранее отказ Минкульта в прокатном удостоверении прокомментировали авторы «Монастыря».