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13:37, 25 ноября 2022Культура

Авторы «Монастыря» прокомментировали отказ Минкульта в прокатном удостоверении

Авторы «Монастыря» не получали отказ Минкульта в прокатном удостоверении

Кадр: сериал «Монастырь»

Авторы сериала «Монастырь» прокомментировали отказ Министерства культуры России в прокатном удостоверении. Об этом сообщили в пресс-службе транслирующего проект сервиса «КиноПоиск», передает РИА Новости.

Представители киностудии «Лунапарк», занимавшейся созданием сериала, отметили, что не получали документов с требованием отозвать удостоверение.

«Мы пока не получали официального решения от Минкультуры РФ и не можем прокомментировать сам документ по существу. Однако мы считаем, что "Монастырь", как и любые другие произведения, нужно оценивать целиком. Со своей стороны мы готовы предоставить для этого все необходимые материалы», — заявили в компании.

Ранее стало известно, что Минкульт России отказал в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» c актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли. Причиной такого решения стало оскорбление чувств верующих.

В Роскомнадзоре заявили, что для онлайн-показов сериалу «Монастырь» не требуется прокатное удостоверение.

Проект режиссера Александра Молочникова рассказывает о любящей вечеринки и развлечения девушке Марии, которая сбегает в монастырь, чтобы спастись от преследователей из прошлой жизни.

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Анастасия Астахова
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