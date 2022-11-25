Роскомнадзор: для онлайн-показов сериалу «Монастырь» не требуется прокатное удостоверение

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию вокруг сериала «Монастырь» c актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

По информации РКН, сериалу не требуется отдельное прокатное удостоверение для онлайн-показов. Так, статья 10.5 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не предусматривает его наличия для аудиовизуальных произведений.

Ведомство отметило, что выдачу соответствующего удостоверения у находящихся в прокате картин осуществляет Министерство культуры России.

Ранее Минкульт отказал в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» из-за сцен, оскорбляющих чувства верующих. «Решение принято на основании подпункта "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих», — пояснили в ведомстве.

Сериал режиссера Александра Молочникова рассказывает о любящей вечеринки и развлечения девушке Марии, которая сбегает в монастырь, чтобы спастись от преследователей из прошлой жизни.