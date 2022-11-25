Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:54, 25 ноября 2022Культура

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию вокруг сериала «Монастырь»

Роскомнадзор: для онлайн-показов сериалу «Монастырь» не требуется прокатное удостоверение

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию вокруг сериала «Монастырь» c актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

По информации РКН, сериалу не требуется отдельное прокатное удостоверение для онлайн-показов. Так, статья 10.5 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не предусматривает его наличия для аудиовизуальных произведений.

Ведомство отметило, что выдачу соответствующего удостоверения у находящихся в прокате картин осуществляет Министерство культуры России.

Ранее Минкульт отказал в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» из-за сцен, оскорбляющих чувства верующих. «Решение принято на основании подпункта "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих», — пояснили в ведомстве.

Сериал режиссера Александра Молочникова рассказывает о любящей вечеринки и развлечения девушке Марии, которая сбегает в монастырь, чтобы спастись от преследователей из прошлой жизни.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Банкет Макрона расценили как сигнал для США
Роскомнадзор прокомментировал ситуацию вокруг сериала «Монастырь»
Брат Нурмагомедова оценил запрет на российский флаг в Bellator
Управляющим компаниям захотели запретить собирать деньги на капремонт
Россияне стали в пять раз чаще интересоваться жильем в одной курортной стране
Плюс-сайз-модель выгнали с рейса из-за слишком большого веса
Раскрыт секрет «вау-эффекта» от объявления о продаже водонапорной башни в Москве
В Китае выявили рекордное за пандемию число заражений COVID-19
Назван лучший игрок матча Бразилии против Сербии
Две европейские страны поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.