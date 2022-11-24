Минкульт отказал в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» с Ивлеевой

Минкульт России отказал в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» из-за позиции РПЦ

Министерство культуры России отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» c актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли. Об этом пишет РБК.

Причиной отказа в выдаче прокатного удостоверения стало оскорбление чувств верующих. «Министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания ЛУНАПАРК" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь". Решение принято на основании подпункта "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих», — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что материалы по сериалу «Монастырь» были переданы в РПЦ для экспертной оценки. Представители церкви заявили, что «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».

Сериал режиссера Александра Молочникова рассказывает о любящей вечеринки и развлечения девушке Марии, которая сбегает в монастырь, чтобы спастись от преследователей из прошлой жизни.

Ранее в Минкульте заявили о невыдаче прокатных удостоверений лентам с пропагандой ЛГБТ.