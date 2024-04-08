Чемпион России по велоспорту умер в 34 года

Чемпион России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич умер в 34 года

Чемпион России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич умер в 34 года. Об этом в Telegram-канале Федерации велоспорта России.

Обстоятельства смерти спортсмена не уточняются. Федерация выразила соболезнования семье и друзьям Цатевича.

Цатевич выступал за сборную России, а также за команды Мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело». Он становился призером Кубка мира, а в 2013 году выиграл бельгийскую однодневную гонку «Ле-Самен». Спортсмен выигрывал чемпионат России в групповой гонке.

10 февраля российский игрок медиафутбольного клуба «Амкал» и блогер Никита Куриленко по прозвищу Финито умер в 31 год. Причиной смерти стало онкологическое заболевание крови — острый миелоидный лейкоз.