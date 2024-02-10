Российский футболист умер в 31 год

Футболист «Амкала» Никита Куриленко по прозвищу Финито умер в 31 год от рака

Российский игрок медиафутбольного клуба «Амкал» и блогер Никита Куриленко по прозвищу Финито умер в 31 год. Об этом в своем Telegram-канале написала супруга спортсмена.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание крови — острый миелоидный лейкоз. Жена футболиста заявила, что ее муж был сильным, не терял надежды и присутствия духа. «Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам», — написала она.

В апреле 2023 года Куриленко сообщил о ремиссии, однако затем болезнь вернулась. В феврале 2024 года он заболел пневмонией.

8 января бывший футболист московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 года. В Украинской ассоциации футбола выразили соболезнования родственникам спортсмена. Причины смерти не назывались.