Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
2:1
Завершен
Беатрис Хаддад-Майя
Абу-Даби
Салават Юлаев
2:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Елена Рыбакина
2:1
Завершен
Людмила Самсонова
Абу-Даби
УНИКС
107:84
Завершен
Енисей
Единая лига ВТБ|Группа А
Карен Хачанов
0:0
1-й сет
live
Григор Димитров
Марсель
Детройт Ред Уингз
Сегодня
21:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
19:41, 10 февраля 2024Спорт

Российский футболист умер в 31 год

Футболист «Амкала» Никита Куриленко по прозвищу Финито умер в 31 год от рака

Кадр: Finikland / Youtube

Российский игрок медиафутбольного клуба «Амкал» и блогер Никита Куриленко по прозвищу Финито умер в 31 год. Об этом в своем Telegram-канале написала супруга спортсмена.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание крови — острый миелоидный лейкоз. Жена футболиста заявила, что ее муж был сильным, не терял надежды и присутствия духа. «Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам», — написала она.

В апреле 2023 года Куриленко сообщил о ремиссии, однако затем болезнь вернулась. В феврале 2024 года он заболел пневмонией.

8 января бывший футболист московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 года. В Украинской ассоциации футбола выразили соболезнования родственникам спортсмена. Причины смерти не назывались.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилией

      Байдена призвали чаще выступать на публике ради имиджа

      Ирина Шейк прошлась по подиуму в прозрачных брюках из пузырчатой пленки

      Россиянам подсказали способы поведения в общественном транспорте при агрессии

      На Amazon подали в суд за навязывание покупки дорогих товаров

      Российский футболист умер в 31 год

      Премьеру Венгрии предложили сделку для радикальных перемен в ЕС

      В Саудовской Аравии призвали созвать Совбез ООН из-за кризиса в Газе

      Бывший советник Клинтона назвал ужасной ситуацию для демократов в США

      Нетаньяху объяснил сжатые сроки завершения операции в Рафахе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше