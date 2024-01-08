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17:52, 8 января 2024Спорт

Бывший футболист ЦСКА и сборной Украины умер в 42 года

Бывший футболист ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 года
Богдан Шершун, 2003 год

Богдан Шершун, 2003 год. Фото: Спорт-Экспресс / ТАСС

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В команде выразили соболезнования родственникам спортсмена. Причины смерти не называются.

Шершун играл в составе ЦСКА с 2002 по 2005 год. Вместе с красно-синими он стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА. За сборную Украины защитник провел четыре матча.

6 января скончался бывший футболист и главный тренер сборной Бразилии по футболу Марио Загалло в возрасте 92 лет. Он был единственным спортсменом в истории, который четыре раза становился чемпионом мира по футболу.

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      Анастасия Борисова
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