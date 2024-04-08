В Китае начался процесс по ликвидации нового крупного застройщика

Китайский застройщик Shimao Group сообщил о готовящейся ликвидации компании

Еще один крупный китайский застройщик Shimao Group Holdings сообщил о готовящей принудительной ликвидации. Соответствующий иск в Гонконге подал государственный банк China Construction Bank, один из кредиторов компании.

Поводом для процесса стал долг в 1,58 миллиарда гонконгских долларов (204 миллиона долларов США). Четыре года назад застройщик входил в десятку крупнейших в стране, но в 2021 году он столкнулся с кризисом.

В июле 2022 года компания допустила дефолт. Shimao собирается добиться реструктуризации офшорных долгов. В компании утверждают, что ликвидации не отвечает интересам инвесторов.

В Китае продолжается тяжелейший кризис в строительной отрасли. В январе этого года суд ликвидировал некогда крупнейшего застройщика Китая Evergrande Group. Его долг оценивался в 300 миллиардов долларов США, а активы — в 240 миллиардов.

На очереди ликвидация еще одного лидера отрасли — Country Garden. Компания не смогла выплатить долг на те же сумму, что Shimao, из-за чего в суд обратилась Ever Credit, подразделение гонконгского производителя ламината Kingboard Holdings.

Месяц назад сообщалось, что компания Vanke, занимающая второе место по объемам продаж в Китае, столкнулся с риском невыполнения обязательств. Застройщик пытается добиться продления сроков погашения отдельных частных займов, чтобы не доводить дело до дефолта.

