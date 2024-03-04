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14:51, 4 марта 2024Экономика

Еще один крупный застройщик Китая столкнулся с риском невыполнения обязательств

Bloomberg: у одного из лидеров рынка жилья в Китае Vanke возникли долговые риски

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Еще один крупный застройщик в Китае, компания Vanke, занимающая второе место по объемам продаж, столкнулась с риском невыполнения обязательств, на фоне чего ее акции упали в Гонконге до самого низкого уровня в истории, пишет Bloomberg.

По данным журналистов, крупные страховщики Китая на днях призвали своих внешних портфельных менеджеров внимательно следить за кредитными рисками Vanke, ведущей переговоры о продлении сроков погашения некоторых частных займов. Отмечается, что пока соглашения по этому вопросу достичь не удалось.

Строительный сектор страны в последние годы переживает не лучшие времена. Выровнять ситуацию пока не удается даже на фоне значительных усилий властей. В материале отмечается, что Vanke стал одним из последних крупных китайских девелоперов, столкнувшихся с пристальным вниманием акционеров и кредиторов, связанным с долговыми проблемами.

Ранее стало известно, что другого строительного гиганта — Country Garden — захотели ликвидировать вслед за лидером отрасли Evergrande, решение в отношении которого было принято на фоне превысивших отметку в 300 миллиардов долларов долгов. Как писала «Лента.ру», из-за нехватки ликвидности застройщики в Китае распродают квартиры еще до окончания строительства, а на полученные средства продолжают создавать новые проекты, замораживая реализацию предыдущих.

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      Дмитрий Воронин
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