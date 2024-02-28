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14:58, 28 февраля 2024Экономика

Второго по величине застройщика Китая захотели ликвидировать вслед за первым

Подан иск о ликвидации одного из крупнейших застройщиков в Китае Country Garden

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Высокий суд Гонконга рассмотрит заявление кредитора о ликвидации второго по величине застройщика в Китае Country Garden вслед за первым, пишет Bloomberg.

В 2023 году Country Garden допустила дефолт по своим долларовым облигациям, в ноябре власти страны включили ее в число претендентов на получение финансовой помощи.

Сейчас с требованием в суд обратилась компания Ever Credit, подразделение гонконгского производителя ламината Kingboard Holdings, которой Country Garden не смог выплатить долг на сумму около 1,6 миллиарда гонконгских долларов (около 204 миллионов долларов США) плюс начисленные проценты. Представители застройщика уже заявили, что «радикальные действия» захотевшего его ликвидации кредитора не окажут существенного влияния на деятельность и реструктуризацию зарубежного долга Country Garden.

Первое слушание по делу состоится 17 мая. Отмечается, что процесс пройдет в том же суде, который около месяца назад принял решение о ликвидации Evergrande — крупнейшего застройщика в Китае, задолжавшего более 300 миллиардов долларов.

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      Дмитрий Воронин
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