В Китае решили пойти на серьезный риск ради спасения проблемных застройщиков

Bloomberg: КНР может разрешить банкам выдачу необеспеченных займов застройщикам

Власти Китая могут впервые разрешить местным банкам выдавать необеспеченные кредиты с целью спасения проблемных застройщиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Местные регулирующие органы хотят ввести эту меру в рамках поддержки китайского рынка недвижимости, который сильно пострадал от долгового кризиса. В то же время массовая выдача необеспеченных кредитов может представлять определенные риски для финансового сектора страны, считают эксперты. Это обусловлено далеко не самым высоким уровнем платежеспособности крупных девелоперов.

До недавнего времени традиционной схемой кредитования отрасли считалась выдача займов под залог земли или активов. Новый же механизм финансирования застройщиков будет необеспеченным и доступным для повседневных операционных целей крупных девелоперов, тем самым высвобождая капитал для погашения долговых обязательств. Однако при такой схеме у банков потеряется подушка безопасности в виде залоговой недвижимости или других ценных активов застройщика на случай краха последнего, предупредили аналитики.

Собеседники агентства сообщили, что власти Китая также рассматривают привязку кредитора к конкретной проблемной стройкомпании. Согласно условиям подобного механизма, банк возьмет на себя инициативу по спасению девелопера путем координации планов финансирования с другими кредиторами. Однако с учетом высоких рисков для финансовых организаций внедрение таких мер потребует от регулирующих органов освобождения банкиров от ответственности за «безнадежные» кредиты.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении властей Китая спасти второго по величине местного застройщика — компанию Country Garden — за счет государства. Проблемного девелопера, который в конце октября столкнулся с дефолтом по долларовым облигациям, захотели включить в предварительный список 50 претендентов из сектора недвижимости на предоставление помощи. В качестве возможных мер поддержки рассматривается предоставление дополнительных займов, а также государственное содействие в финансировании задолженности.