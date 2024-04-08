Дочь Тутберидзе перешла в канадскую академию

Фигуристы Диана Дэвис и Смолкин перешли в академию танцев на льду в Монреале

Бывшая российская фигуристка Диана Дэвис, представляющая вместе с Глебом Смолкиным Грузию в танцах на льду, поменяла тренировочную академию. Об этом стало известно на странице в сети X The Skating Lesson.

Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе вместе со своим партнером, сыном актера Бориса Смолкина, перешла в академию танцев на льду в Монреале. До этого пара тренировалась под руководством Алексея Килякова.

Дэвис и Смолкин представляют Грузию с сезона-2023/2024. Смену гражданства 5 мая прошлого года одобрил исполком Федерации фигурного катания России.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.