Дубль Капризова помог «Миннесоте» разгромно победить в НХЛ

Дубль Капризова помог «Миннесоте» разгромно победить «Чикаго» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Чикаго и завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу гостей. Победить «Миннесоте» помог дубль российского форварда Кирилла Капризова. Также заброшенными шайбами отметились нападающие Марко Росси и Фредерик Годро.

Для 26-летнего Капризова эти шайбы стали 40-й и 41-й в текущем сезоне. Всего российский нападающий провел 70 матчей в регулярном чемпионате и также отметился 47 результативными передачами.

«Миннесота» с 83 очками в 77 матчах располагается на шестом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции. «Чикаго» имеет в активе 51 очко в 77 матчах и идет на восьмой строчке.