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12:19, 8 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала преступников, помогавших телефонным мошенникам с Украины. Они похитили у россиян миллиарды рублей

ФСБ задержала причастных к хищению у россиян 7 млрд руб. для финансирования ВСУ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали пятерых организаторов виртуального узла связи, который использовался украинскими кол-центрами для вымогательства денег у россиян.

«Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооруженных сил Украины», — сообщили в ФСБ. По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у россиян было похищено более семи миллиардов рублей.

Силовики изъяли компьютеры и средства связи, оборудование, денежные средства и цифровые активы, а также драгоценности и предметы роскоши, наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества.

Всего установлены и задержаны пять участников указанной группы, им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

ФСБ России

Задержание аферистов попало на видео. На опубликованных кадрах силовики врываются в квартиры фигурантов и надевают на них наручники. Одного из мужчин задерживают на улице и ведут к служебному автомобилю.

Криминальная схема функционировала с 2022 года

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что международная криминальная схема функционировала с 2022 года.

Пятеро задержанных обеспечивали работу оборудования, с помощью которого номера звонивших из-за рубежа аферистов подменяли на российские. Мошенники представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, убеждая граждан перевести деньги на «безопасные счета».

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Отмечается, что квартиры и офисы аферистов располагались в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Ярославле и Сочи, везде прошли обыски. Часть изъятого попала на видео.

Украинские мошенники атакуют не только граждан России

В марте начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции Казахстана Жандос Суюнбай заявил, что большинство мошеннических звонков гражданам республики поступает с территории Украины.

«Граждане Казахстана — русскоязычные. Поэтому в отношении наших граждан мошенники совершают действия из ближних, соседних государств. Большинство из Украины звонят», — заявил представитель силовых ведомств.

Суюнбай добавил, что при содействии Астаны на территории Украины задержали уже несколько мошеннических групп.

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      Варвара Кошечкина
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