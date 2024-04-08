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02:19, 8 апреля 2024Мир

Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за затопления в Оренбургской области

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину из-за затопления в Оренбургской области

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области. Об этом сообщает ЦТАК.

В ней указано, что «товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области». Он пожелал народу России скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия, а жителям пострадавшего района — благополучия.

«Наш народ всегда будет вместе с российским народом», — резюмировал Ким.

В Орске Оренбургской области более двух тысяч человек эвакуировано из зоны затопления. Грунтовую дамбу на реке Урал в городе прорвало вечером в пятницу, 5 апреля. До этого на ней были обнаружены две протечки.

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      Марина Совина
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