Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ

Россиянина Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ, Панарина — третьей

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена трех звезд недели. Он опубликован на сайте турнира.

Первой звездой был признан российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На прошлой неделе нападающий забросил одну шайбу и сделал девять результативных передач.

Второй звездой стал канадский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби, в активе которого пять голов и один пас. Третьей звездой был признан еще один россиянин — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который отметился двумя заброшенными шайбами и шестью ассистами.

В текущем сезоне оба россиянина пробили отметку в 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ. В активе Кучерова 136 очков, Панарина — 115.