Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:0
Завершен
Кэмерон Норри
Монте-Карло
Оренбург
3:0
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Трактор
0:3
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Удинезе
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|31-й тур
Автомобилист
Завтра
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
20:46, 8 апреля 2024Спорт

Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ

Россиянина Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ, Панарина — третьей
Никита Кучеров

Никита Кучеров. Фото: David Kirouac-USA TODAY Sports / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена трех звезд недели. Он опубликован на сайте турнира.

Первой звездой был признан российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На прошлой неделе нападающий забросил одну шайбу и сделал девять результативных передач.

Материалы по теме:
«Он суперзвезда» Артемий Панарин бьет рекорды НХЛ. Как российскому хоккеисту удалось выйти на пик формы в 32 года?
«Он суперзвезда»Артемий Панарин бьет рекорды НХЛ. Как российскому хоккеисту удалось выйти на пик формы в 32 года?
3 апреля 2024
В США стартует сезон НХЛ. Какая команда будет самой русской и кто из российских хоккеистов может стать звездой турнира?
В США стартует сезон НХЛ.Какая команда будет самой русской и кто из российских хоккеистов может стать звездой турнира?
10 октября 2023

Второй звездой стал канадский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби, в активе которого пять голов и один пас. Третьей звездой был признан еще один россиянин — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который отметился двумя заброшенными шайбами и шестью ассистами.

В текущем сезоне оба россиянина пробили отметку в 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ. В активе Кучерова 136 очков, Панарина — 115.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Сложился как карточный домик». Мост с машинами рухнул на железную дорогу в Смоленской области

      В WhatsApp появилась новая функция

      Обнаружены подобные черной дыре квантовые шифраторы

      Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ

      В Казахстане объявлена эвакуация из-за риска паводков

      Россиянин попытался расправиться с женщиной и попал в аварию на угнанной машине

      В Британии признали доминирование России в небе над Украиной

      Появилось видео уничтожения склада тяжелых дронов ВСУ в Запорожье

      Одна интимная деталь на брюках мужчины после работы рассмешила его возлюбленную

      Администратор «Уральских пельменей» раскрыла райдер артистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше