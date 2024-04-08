Мэр российского города призвал жителей покинуть дома из-за ожидающегося паводка

Мэр Ишима призвал жителей садоводческих обществ покинуть дома из-за паводка

Глава города Ишима Тюменской области Федор Шишкин призвал жителей нескольких садоводческих обществ покинуть на время свои дома из-за ожидающегося паводка. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает РИА Новости.

«Я прошу жителей города Ишима, (...) которые проживают в садоводческих обществах, особенно это садоводческие общества "Коммунальник-1", "Коммунальник-2", "Заречье", "Машиностроитель", "Швейник", где никаких дамб нету, (...) обязательно эвакуироваться, обязательно переезжать», — сказал он.

Мэр отметил, что, по прогнозам, в текущий паводковый сезон ожидается очень высокое половодье, и как будет развиваться ситуация — предсказать невозможно.

Глава города добавил, что пункты временного пребывания уже подготовлены, в них начнут расселять эвакуированных по мере подхода волны паводка в Ишимский район. Собак и кошек горожане с затопляемых территорий могут сдать на время в питомник. Кроликов, свиней и прочих сельскохозяйственных животных готовы разместить на животноводческом предприятии в селе Пахомово — муниципалитет заключил с ним соглашение.

Ранее 8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в ходе предстоящего половодья может быть подтоплена центральная часть регионального центра. По его словам, прогноз по паводку стремительно ухудшается.

Весеннее половодье и вызванные им подтопления затронули 39 регионов России. Вечером 5 апреля прорвало дамбу в Орске, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля глава Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация с паводком в городе ухудшается. Он допустил, что уровень воды может вновь подняться ночью, и призвал всех, кто находится в зоне подтопления, покинуть дома, не откладывая эвакуацию.