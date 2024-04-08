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20:29, 8 апреля 2024Забота о себе

Мужчинам назвали три способа поднять уровень тестостерона

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Чтобы поднять уровень тестостерона без лекарств, нужно высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом, убеждена уролог Рена Малик. Три способа увеличить выработку мужского гормона она назвала британскому бизнесмену и телеведущему Стивену Бартлеттаву в эфире его подкаста, пишет Daily Mirror.

Малик отметила, что тестостерон регулирует половое влечение, костную и мышечную массу, отвечает за распределение жира, а также выработку эритроцитов и спермы. Кроме того, по словам врача, есть научные данные, доказывающие, что тестерон поддерживает пространственную память у молодых мужчин, а также способствует восстановлению памяти у пожилых.

Недостаток сна может снизить уровень тестостерона на 10-15 процентов

Рена Маликуролог

Специалистка объяснила, что в течение дня уровень мужского гормона постепенно снижается, затем восстанавливается ночью и достигает максимального уровня к утру. Если спать менее 7-9 часов, то тело не успеет восстановиться, предупредила Малик.

Кроме того, уролог заявила, что любая физическая нагрузка полезна, но не каждая увеличивает выработку тестостерона. По ее словам, во время длительных и изнурительных кардиотренировок, организм испытывает стресс, что снижает уровень тестостерона. Поэтому она рекомендовала выполнять аэробные упражнения в умеренных количествах и чередовать их с силовыми нагрузками.

Наконец, Малик посоветовала мужчинам придерживаться средиземноморской диеты, насыщенной полезными жирами и клетчаткой. При этом, по ее мнению, допустим и любой другой рацион питания. Главное, что он не провоцировал ожирение и закупорку сосудов.

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      Екатерина Улитина
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