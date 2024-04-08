Названы сроки запуска российского спутника «Бион-М» № 2

ИМБП РАН: спутник «Бион-М» № 2 планируется запустить 1 сентября

Биологический спутник «Бион-М» №2 планируется запустить 1 сентября. Соответствующие сроки ТАСС назвал директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Олег Орлов.

По его словам, спутниковая аппаратура практически готова, после завершения испытаний ее планируется отправить в Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» и на космодром Байконур. «А мы, соответственно, начинаем подготовку "космонавтов" — мышей, биообъектов, потому что это тоже процесс, связанный с датой запуска», — уточнил руководитель.

В декабре 2023 года начальник лаборатории целевых полезных нагрузок и средств медицинского контроля ИМБП Владислав Седлецкий заявил, что на базе института начали испытания научной аппаратуры, предназначенной для второго биологического спутника «Бион-М».

В ноябре в докладе заместителя директора по научной работе ИМБП РАН и научного руководителя программы «Бион-М» №3 Владимира Сычева утверждалось, что запуск одноименного биологического спутника планируется осуществить в 2030 году.