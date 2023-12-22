Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:41, 22 декабря 2023Наука и техника

В России начали испытания аппаратуры второго «Биона-М»

В ИМБП начали испытания аппаратуры для биологического спутника «Бион-М» №2

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Испытания научной аппаратуры, предназначенной для второго биологического спутника «Бион-М», начали на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщил начальник лаборатории целевых полезных нагрузок и средств медицинского контроля ИМБП Владислав Седлецкий, передает ТАСС.

«Более 20 научных аппаратур разрабатывается к полету биоспутника "Бион-М" № 2. Мы приступили к изготовлению летных образцов научной аппаратуры и их отгрузке в РКЦ "Прогресс", где пройдут дальнейшие испытания научной аппаратуры, после чего она поступит на Байконур. Основной эксперимент связан с малыми лабораторными животными, на "Бионе-М" полетят 75 мышей. 19 декабря ИМБП начал масштабные биолого-технические испытания этой аппаратуры, которые полностью повторяют программу полета», — сказал он на пресс-конференции.

Материалы по теме:
«Пошли, родная моя, пошли!» 60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
«Пошли, родная моя, пошли!»60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
16 июня 2023
«Этот взрыв заметят во всем мире» Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
«Этот взрыв заметят во всем мире»Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
25 октября 2023

Седлецкий добавил, что мыши будут находиться в условиях полной изоляции от внешнего мира на протяжении 35 суток. В закрытой комнате сымитируют полет для тестирования аппаратуры обеспечения животных.

В ноябре заместитель директора по научной работе ИМБП Владимир Сычев сообщил, что запуск спутника «Бион-М» №2 с мышами и дрозофилами могут перенести с июля на август 2024-го.

В сентябре Сычев заявил, что подготовка мышей к полету может занять несколько месяцев.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Готовятся к прямому вступлению в войну» Саакашвили рассказал о скором появлении солдат США на Украине

      Россияне поделились способами поднять настроение перед Новым годом

      США пригрозили банкам Европы отключением от системы за помощь России

      Крупнейший перевозчик товаров введет дополнительные сборы после атак хуситов

      На Украине признали доминирование России на фронте

      ФСБ задержала пытавшихся пересечь финскую границу мигрантов с Ближнего Востока

      Оценен ущерб от хакерской атаки на крупнейшего украинского мобильного оператора

      В США заявили о переводе российской экономики на военные рельсы

      Миллиардеры назвали желаемые подарки на Рождество

      Вин Дизель отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости