Назван новый срок запуска российского «Биона-М» №2

ИМБП РАН: запуск спутника «Бион-М» №2 могут перенести с июля на август 2024-го

Запуск биологического спутника «Бион-М» №2 с мышами и дрозофилами могут перенести с июля на август 2024-го. Возможный новый срок запуска космического аппарата ТАСС назвал заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Владимир Сычев.

«Делается все, чтобы старт состоялся, как намечено, в 2024 году 31 июля. Но спросили, насколько он может сдвинуться вправо. Мы сказали, что только на месяц. Тогда — 31 августа», — сказал специалист.

В сентябре Сычев заявил, что подготовка мышей для полета на спутнике «Бион-М» №2 может занять месяцы.

В том же месяце специалист со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщил, что российский спутник «Бион-М» №2 с мышами и дрозофилами планируется запустить не позднее 31 июля 2024 года.