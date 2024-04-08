«Оренбург» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Оренбург» обыграл «Рубин» со счетом 3:0 в матче РПЛ

«Оренбург» обыграл «Рубин» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Дмитрий Воробьев и Данила Хотулев, оформивший дубль.

В рамках матча «Оренбург» провел акцию помощи пострадавшим от паводка. Команда отправит на благотворительность все средства, вырученные от продажи билетов. Также был организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших.

После 22 матчей «Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 23 очками. Благодаря победе команда поднялась из зоны стыковых матчей. «Рубин» с 32 очками идет на восьмой строчке.