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09:45, 8 апреля 2024Спорт

Панарин побил рекорды Малкина и Овечкина в НХЛ

Панарин побил рекорды Малкина и Овечкина по числу очков в одном сезоне НХЛ
Артемий Панарин

Артемий Панарин. Фото: Daniel Bartel / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Его статистика доступна на сайте лиги.

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:2. Панарин набрал в текущем сезоне 115 (46+69) очков. Он превзошел рекорды форварда «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по числу набранных очков в одном сезоне НХЛ.

27 марта Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ. Для этого ему потребовалось 72 матча.

32-летний Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.

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      Анастасия Борисова
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