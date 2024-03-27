Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон

Форвард «Рейнджерс» Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерс» (6:5) нападающий отметился тремя результативными передачами. Общее количество набранных им за сезон очков стало равно 102 (43 шайбы и 59 пасов). Для этого ему потребовалось 72 игры.

Панарин стал восьмым россиянином в истории, кому удалось набрать минимум 100 очков в одном регулярном сезоне НХЛ. Ранее это достижение покорялось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Сергею Федорову, Павлу Буре и Александру Могильному.

32-летний Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.