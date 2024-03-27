Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Завтра
02:00 (Мск)
Джессика Пегула
Майами (ж)
Спартак
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:17, 27 марта 2024Спорт

Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон

Форвард «Рейнджерс» Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Фото: Brian Fluharty / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерс» (6:5) нападающий отметился тремя результативными передачами. Общее количество набранных им за сезон очков стало равно 102 (43 шайбы и 59 пасов). Для этого ему потребовалось 72 игры.

Панарин стал восьмым россиянином в истории, кому удалось набрать минимум 100 очков в одном регулярном сезоне НХЛ. Ранее это достижение покорялось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Сергею Федорову, Павлу Буре и Александру Могильному.

32-летний Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Погиб глава спасавшей людей в «Крокусе» организации. Имя Андрея Сыропятова появилось в списке жертв теракта

      В Британии оценили возможность армии выстоять в конфликте с Россией

      Минобороны Украины создало новый департамент после обвинений в коррупции

      Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе»

      Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье

      «Еще тот вымогатель и террорист». В России назвали причину отставки главы Службы нацбезопасности Украины

      Российские военные впервые поразили украинский воздушный шар-террорист

      В МИД рассказали о фейковом ролике с участием Лаврова

      Названы снижающие энергичность в течение дня завтраки

      Подросткам за деньги предлагали устроить атаку на школу в ДНР после «Крокуса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше