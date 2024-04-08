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17:34, 8 апреля 2024Экономика

Мост в Панике смыло потоком паводковых вод

Мост в поселке Паника смыло потоком паводковых вод

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мост в нацпарке «Бузулукский бор» в поселке Паника Оренбургской области смыло потоком паводковых вод. О том, что населенный пункт остался без моста, сообщается в Telegram-канале нацпарка.

Отмечается, что смытый течением железобетонный мост проходил через реку Боровка и соединял поселки в центральной части Бузулукского бора. Он также обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк «Царь-бор», в кемпинг «Шишкин лес», места отдыха «Холодные пруды» и «Озеро Студеное».

5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, в результате чего жилые кварталы затопило водой.

Ранее директор строившей дамбу в Орске компании «Спецстрой» Сергей Комаров заявил, что в прорыве сооружения могут быть виноваты грызуны.

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      Александра Качан
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