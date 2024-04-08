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12:45, 8 апреля 2024Мир

Песков заявил о встрече Путина и Эрдогана в обозримой перспективе

Песков: встреча Путина и Эрдогана готовится, но сроки не определены

Фото: Sputnik / Sergei Guneev / Pool / Reuters

Встреча российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана готовится, но ее сроки пока не определены, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Сроки российско-турецких контактов на высшем уровне пока не определены, но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть», — сказал он, добавив, что контакты глав государств «в целом, готовятся».

Ранее Песков сообщил, что четких сроков визита Путина в Турцию пока нет.

До этого стало известно, что визит президента России в Турцию, запланированный на 12 февраля, отложили из-за проведения президентских выборов в России.

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      Виктория Кондратьева
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