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23:37, 8 апреля 2024Спорт

Роднина уличила МОК в тройной игре

Ирина Роднина заявила, что МОК ведет тройную игру и нарушает свои правила

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина уличила Международный олимпийский комитет (МОК) в тройной игре. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Роднина заявила, что вся история олимпийского движения состоит из противостояний и бойкотов. «Сегодня ситуация обострилась, по-моему мнению, по той простой причине, что сам МОК ведет уже не то что двойную, а даже тройную игру — они сами же нарушают собственные правила и положения. Во всех их действиях прослеживается абсолютная беспринципность», — отметила она.

Ранее глава МОК Томас Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за высказываниями российских спортсменов в СМИ и интернете. Этой работой также занимается украинская сторона.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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