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20:23, 8 апреля 2024Силовые структуры

Росгвардия примет оружие у жителей затопленного Орска

Росгвардия сообщила о принятии оружия у жителей затопленного Орска

Фото: Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Росгвардия примет оружие у жителей затопленного Орска (Оренбургская область) на временное хранение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что при угрозе наводнения владельцы оружия должны обязательно сдать его в отделение лицензионно-разрешительной работы. Сейчас росгвардейцы в Орске взяли под охрану более 61 тысячи патронов, 40 ружей и 70 пистолетов от представителей частных охранных предприятий и охотничьих магазинов.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля инициативная группа жителей Орска пришла к губернатору региона Денису Паслеру.

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      Варвара Митина
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