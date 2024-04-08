Росгвардия сообщила о принятии оружия у жителей затопленного Орска

Росгвардия примет оружие у жителей затопленного Орска (Оренбургская область) на временное хранение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что при угрозе наводнения владельцы оружия должны обязательно сдать его в отделение лицензионно-разрешительной работы. Сейчас росгвардейцы в Орске взяли под охрану более 61 тысячи патронов, 40 ружей и 70 пистолетов от представителей частных охранных предприятий и охотничьих магазинов.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля инициативная группа жителей Орска пришла к губернатору региона Денису Паслеру.