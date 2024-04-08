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12:06, 8 апреля 2024Путешествия

Российский аэропорт оказался под угрозой подтопления

МЧС: аэропорт Кургана оказался под угрозой подтопления из-за половодья

Фото: Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС

Аэропорт Кургана оказался под угрозой подтопления из-за паводка в регионе. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский.

Неблагоприятная обстановка сложилась из-за весеннего половодья и сброса воды с водохранилищ в Казахстане, который увеличился более чем в 50 раз. По словам Землянского, в зону подтопления и затопления попадает аэропорт Кургана, а также 62 населенных пункта, более 30 мостов и пять промышленных объектов.

«Принимаются меры по берегоукрепительным работам, превентивной очистке русел рек для минимизации последствий прохождения паводка», — отметил начальник ведомства.

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В некоторых районах Курганской области началась эвакуация местных жителей. Свои дома покинули уже более полутысячи человек, из-за половодья могут быть подтоплены более 10 тысяч домовладений.

Весенняя распутица затронула десятки регионов России. В этих субъектах подтапливаются дороги, мосты и здания.

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      Мария Борисова
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