Сотни человек эвакуировали в российском регионе из-за паводка

В Курганской области из-за паводка эвакуировали 571 человека

В части Курганской области из-за паводка эвакуировали сотни человек. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, превентивная эвакуация населения из зоны возможного затопления проводится в Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском и Белозерском муниципальных округах, а также в Кургане. По состоянию на утро 8 апреля дома покинул 571 человек. 482 из них уехали к родственникам, еще 89 находятся в пунктах временного размещения.

В МЧС добавили, что в регионе подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков дорог.

Ранее ведомство сообщило, что в Курганской области из-за паводка могут быть подтоплены более 10 тысяч домовладений, в которых проживают более 18 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысячи детей.

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, весеннее половодье и вызванные им подтопления затронули 39 регионов. В Оренбужье, где в зоне затопления из-за прорыва дамбы оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок, паводок вызван растаявшим снегом и промерзшей землей, объяснил метеоролог.