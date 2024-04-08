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22:46, 8 апреля 2024Спорт

Российский игрок «Тампы» вернулся к тренировкам после травмы

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев вернулся к тренировкам после травмы

Фото: Wendell Cruz-USA TODAY Sports / Reuters

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев вернулся к тренировкам после травмы. Об этом сообщила журналистка Габби Ширли в соцсети X.

Ширли опубликовала видео с занятием Сергачева на льду. Отмечается, что он вернулся к тренировкам спустя два месяца после операции на ноге.

8 февраля Сергачев получил перелом левой ноги в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», он покинул лед на носилках. Для россиянина это была первая игра с 20 декабря. Ранее из-за травмы нижней части тела защитник пропустил 17 матчей регулярного чемпионата.

Всего в текущем сезоне 25-летний Сергачев сыграл в 34 матчах, в которых набрал 19 очков (2 заброшенные шайбы и 17 результативных передач). Защитник выступает за «Тампу» с 2017 года.

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