В России ответили на слова главы Финляндии о способе добиться мира на Украине

Новиков: трудно завершить конфликт путем переговоров, когда Киев их запретил

Трудно завершить украинский конфликт путем переговоров, когда Киев сам себе их запретил, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что добиться мира на Украине можно только военным путем.

«Во-первых, действительно трудно завершить конфликт путем переговоров, когда одна из сторон сама себе запретила такие переговоры вести. Господин [президент Украины Владимир] Зеленский соответствующий документ надлежащим образом оформил. Второй момент связан с тем, что за столом переговоров Киев мало что может предложить для достижения компромисса, ибо целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины», — сообщил Новиков.

По словам депутата, разговорами о готовности Украины вступить в НАТО, а также продолжающимися кампании восхваления украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича Киев заявляет о своей милитаристской идеологии.

Поэтому с достижением договоренности за столом переговоров дело действительно обстоит сложно Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«В данном случае сам факт вступления той же Финляндии в НАТО создает максимально неблагоприятную ситуацию для переговоров и, к сожалению, весьма "благоприятную" для того, чтобы военные действия продолжались. Ибо, будучи главным спонсором, страны НАТО несут коллективную ответственность за то, что этот режим существует, и за то, что в этой связи на территории Европы сегодня ведутся военные действия», — добавил он.

Новиков отметил, что заявление президента Финляндии лишь подливает масла в огонь.

«Оно идет в русле общенатовской политики, где действует логика: все средства хороши для сдерживания России, если для этого потребуется война на Украине, то пусть она идет как можно дольше. Когда люди выстраивают свою политику в такой концепции, достигать договоренностей чрезвычайно тяжело», — заключил депутат.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что конфликт на Украине можно решить только военным путем. По его словам, для достижения мира необходимо продолжать боевые действия. Стубб добавил, что сейчас стороны конфликта не могут начать мирные переговоры.

