Стало известно об уезжающих из Часова Яра колоннах скорой помощи

Военная хроника: колонны скорой помощи уезжают из Часова Яра

Колонны скорой помощи тянутся из Часова Яра в направлении Славянска, где находится база, по которой российские войска нанесли удар. Об этом пишет «Военная хроника» в соцсети ВКонтакте.

«В сопровождении много военных и гражданских автомобилей ВСУ. Едут в основном транзитом на Краматорск и Барвенково, где расположены госпитали и пункты стабилизации с необходимым оборудованием», — говорится в публикации.

8 апреля Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по базе украинского спецподразделения «Волки Да Винчи». Как уточнялось, она находилась на территории машиностроительного завода в Славянске.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные могут в ближайшие дни взять под контроль Часов Яр.