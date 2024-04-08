Стилист Рогов назвал популярный в 50-х годах предмет гардероба трендом весны

Стилист Александр Рогов назвал брюки-капри трендом весны 2024 года

Стилист Александр Рогов назвал трендом весны предмет гардероба, который был популярен в 1950-х годах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, в текущем сезоне стильными стали капри, которые представляют собой короткие брюки до середины голени. «Очень спорный предмет гардероба, но жутко модный! Требует идеальной фигуры и длинных ног!» — заявил специалист.

При этом Рогов проиллюстрировал свои слова снимками, на которых модели примерили это изделие. На размещенных кадрах женщины предстали в джинсовых или черных укороченных брюках. При этом они сочетали капри с пиджаками, кардиганами, бомберами и жилетками.

Ранее стилист Дарья Прохорова назвала россиянкам брюки, которые визуально стройнят. В первую очередь эксперт отметила расклешенные модели и палаццо.