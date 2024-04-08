Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:27, 8 апреля 2024Ценности

Стилист Рогов назвал популярный в 50-х годах предмет гардероба трендом весны

Стилист Александр Рогов назвал брюки-капри трендом весны 2024 года

Фото: Grace Lunn / Globallookpress.com

Стилист Александр Рогов назвал трендом весны предмет гардероба, который был популярен в 1950-х годах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, в текущем сезоне стильными стали капри, которые представляют собой короткие брюки до середины голени. «Очень спорный предмет гардероба, но жутко модный! Требует идеальной фигуры и длинных ног!» — заявил специалист.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

При этом Рогов проиллюстрировал свои слова снимками, на которых модели примерили это изделие. На размещенных кадрах женщины предстали в джинсовых или черных укороченных брюках. При этом они сочетали капри с пиджаками, кардиганами, бомберами и жилетками.

Ранее стилист Дарья Прохорова назвала россиянкам брюки, которые визуально стройнят. В первую очередь эксперт отметила расклешенные модели и палаццо.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли связь террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины. Что известно о расследовании?

      В России поступил в продажу уникальный товар

      Правительство России обсудило проект об ужесточении наказания за порчу паспорта

      Перечислены железные поводы для операции на щитовидке

      Россиянин выиграл два миллиона рублей в лотерею и пропал

      Украинским спортсменам запретят пожимать руки россиянам на Олимпийских играх

      Стилист Рогов назвал популярный в 50-х годах предмет гардероба трендом весны

      В российском городе перед сносом дома обнаружили неожиданные находки

      В МИД прокомментировали атаки Украины на ЗАЭС

      Вор в законе Апакела закончил свои дни в российской колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше