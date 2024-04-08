Тарпищев ответил назвавшему российских теннисистов иноагентами главе ОКР

Шамиль Тарпищев в ответ Позднякову: назвать теннисистов иноагентами — глупость

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову, который назвал желающих выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже российских теннисистов командой иноагентов. Его слова приводит ТАСС.

Тарпищев назвал сказанное глупостью. Он обратил внимание на то, что выступления за рубежом являются спецификой тенниса. «Спортсмен выполняет работу, которой посвятил всю жизнь и никогда не предавал страну. Теннисисты являются патриотами нашей родины», — заявил глава ФТР.

Поздняков выступил с критикой российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде, 5 апреля. Он назвал их командой иноагентов.

Россиян и белорусов допустили к Олимпиаде в Париже в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.