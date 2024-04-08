В Госдуме отреагировали на запрет украинцам пожимать руки россиянам на Играх

Журова: МОК согласует запрет на рукопожатия между украинцами и россиянами на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) согласится с правилами поведения с россиянами на Играх-2024, которые прорабатывает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины для своих спортсменов. Такой реакцией с ТАСС поделилась первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Журова посчитала, что МОК согласует запрет на некоторые действия между украинцами и россиянами. «Они поймут, что им легче это сделать, потому что все равно украинцы это будут делать, иначе это будет скандал, плохой бэкграунд, плохая пресса на этот счет», — объяснила она.

Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским атлетам запретят поздравлять россиян на ОИ. «Конечно, не стоять на каких-то общих фото, не давать общие интервью, конечно, не пожимать руку», — перечислил он возможные запреты.

МОК допустил россиян и белорусов к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.