Украинским спортсменам запретят пожимать руки россиянам на Олимпийских играх

Украинцам запретят пожимать руки россиянам и делать с ними общие фото на ОИ-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины разрабатывает протокол поведения для спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщил глава организации Вадим Гутцайт, слова которого приводит ТАСС.

Гутцайт рассказал, что украинским атлетам запретят поздравлять россиян. «Конечно, не стоять на каких-то общих фото, не давать общие интервью, конечно, не пожимать руку», — перечислил он возможные запреты.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго сделала заявление о том, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних ОИ. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал Международный олимпийский комитет из-за отсутствия реакции на эти высказывания.

Россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.