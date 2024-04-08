В России нашли способ заменить основной компонент пороха для боеприпасов

ТАСС: «Ростех» начал производить порох из древесной целлюлозы

В госкорпорации «Ростех» разработали технологию производства пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы. Об этом ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

Специалистам удалось заменить ключевой материал нитроцеллюлозы — хлопок. По его словам, испытания подтвердили, что получившийся продукт ничем не уступает традиционному. При этом недостатка в древесном сырье в России нет, отметил Оздоев.

Нитроцеллюлоза, как компонент современного бездымного пороха, является подсанкционным товаром. Страны Запада запретили ее поставки в Россию. Последней к такому решению присоединилась Япония. Однако, утверждает The Wall Street Journal, несмотря на ограничения, Россия даже нарастила импорт этого вещества из США, Германии и Тайваня.