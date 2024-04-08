В ВСУ сравнили Зеленского с Пиноккио
Командир взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разговоре с New Yorker сравнил главу государства Владимира Зеленского с Пиноккио из-за его слов о заниженных потерях на фронте.
Неназванный офицер сравнил украинского лидера с персонажем сказки Карло Коллоди, у которого вырастал нос во время вранья, за утверждения о том, что ВСУ потеряли на поле боя только 31 тысячу солдат. Военный подчеркнул, что данный показатель не учитывает число пропавших без вести, которое составляет огромную часть потерь украинских войск.
В феврале Зеленский заявил, что потери украинских войск с начала спецоперации России составили 31 тысячу человек. Он отказался называть число раненых, а также добавил, что количество пропавших без вести нуждается в уточнении.
В свою очередь, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что потери ВСУ за период проведения спецоперации составляют по меньшей мере полмиллиона человек. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также подчеркивал, что только в боях за Артемовск, Марьинку и Авдеевку украинская сторона потеряла гораздо больше заявленной 31 тысячи бойцов.
Украинский военнопленный, пулеметчик 3-го Луганского пограничного отряда Игорь Мыгаль также признал, что Зеленский нереально занизил цифры по потерям в армии. Он отметил, что потери у украинской армии очень большие и ему повезло, что он остался в живых.