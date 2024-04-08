Власти сообщили о повреждении еще одной дамбы в российском регионе

Мэрия Орска сообщила о нарушении целостности дамбы возле поселка Лесоторговый

В поселке Лесоторговый Оренбургской области нарушена целостность тела дамбы. О повреждении гидротехнического сооружения сообщила мэрия Орска в Telegram.

Местные власти подчеркнули, что оценить состояние дабы в данный момент невозможно из-за половодья. В администрации города призвали жителей Лесоторгового срочно эвакуироваться. «Эвакуационный пункт организован на улице Кирпичной — автобусы стоят у остановки ДСУ-3. Пункты временного размещения примут всех пострадавших», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вода также перелилась через дамбу в Новотроицке Оренбургской области. В городе началась эвакуация. Как рассказал губернатор региона Денис Паслер, сейчас на месте инцидента проводится отсыпка сооружения.

Весеннее половодье и вызванные им подтопления затронули 39 российских регионов. 5 апреля прорвало дамбу в Орске, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. Также повысился уровень воды на реке Урал в Оренбурге.