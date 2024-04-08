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08:39, 8 апреля 2024Экономика

Уровень реки Урал в Оренбурге приблизился к опасному

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 872 сантиметров

Фото: Кирилл Лебедев / ТАСС

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки повысился на 16 сантиметров и достиг 872 сантиметров. Об этом сообщает администрация российского города в своем Telegram-канале.

Показатели еще сильнее приблизились к критической отметке. Опасным уровнем воды в региональном гидрометцентре считают 930 сантиметров. Утром 7 апреля уровень воды в реке достигал 856 сантиметров, а к вечеру того же дня поднялся до 864 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что улучшения ситуации с половодьем в Оренбургской области в ближайшие дни ждать не стоит из-за активного таяния снега.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Затопленными в регионе оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.

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      Нина Ташевская
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