ВСУ предрекли проблемы из-за паводков в зоне СВО

Полковник в отставке Матвийчук: паводки в зоне СВО могут быть проблемой для ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России не будут испытывать проблем в случае наступления паводка в зоне проведения специальной военной операции (СВО), чего не сказать о Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О влиянии повышения уровня воды в реках на боевые действия в зоне СВО он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Паводки в зоне проведения спецоперации пока не отмечаются. Реки там полноводные, они и так затрудняют движение техники. Но в России проводятся инженерные подготовки, где-то есть паромные переправы. Так что я полагаю, что никаких проблем в ходе ведения боевых действий не случится. Это будет сезонное препятствие, которое наши войска легко преодолеют», — заявил Матвийчук.

При этом военный эксперт отметил, что для техники, используемой ВСУ, паводок может стать проблемой.

«Подтверждения этому уже есть. Например, последний БМП Marder захватили, он засел, не смог двигаться. Leopard и Сhallenger садятся. Так что паводки могут быть в плюс нам, так как наша техника адаптирована к таким погодным изменениям», — заключил он.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением.

По последним данным, наибольший ущерб повышением воды был нанесен Оренбургской области, где 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу, после чего жилые кварталы стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической.

