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16:20, 8 апреля 2024Экономика

Выручка производителя iPhone в России упала в десятки раз

Выручка Apple в России в 2023 году упала более чем в 23 раза

Фото: Bagus Hernawan / Unsplash

Выручка американской корпорации Apple в России в прошлом году упала в 23,6 раза. Об этом со ссылкой на представленную в Федеральную налоговую службу (ФНС) России отчетность российской дочерней компании пишет ТАСС.

В 2023 году выручка составила чуть более 3,6 миллиарда рублей, при этом еще в 2022 году она превысила 85 миллиардов рублей. Выручка производителя формируется от продажи основных продуктов компании — iPhone, Mac, iPad и других, а также от оказаний услуг.

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При этом чистый убыток российской «дочки» Apple резко сократился. В 2023 году компания потеряла чуть более 1 миллиарда рублей, тогда как в 2022 году убыток составил 6,5 миллиарда.

Ранее консорциум АНО «Вычислительная техника» (объединяет ведущих производителей электроники в стране) предложил ради продвижения российских товаров в рознице исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. В организации также предложили давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты и ввести обсуждавшийся ранее утилизационный сбор и акцизы на импортную технику.

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