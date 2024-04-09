Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:32, 9 апреля 2024Наука и техника

На создание альтернативы iPhone потребовался миллиард долларов

The Information: для гаджета от создателя ChatGPT потребовался миллиард долларов

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom

Предприниматели Джонни Айв и Сэм Альтман начали искать финансирование для первого гаджета с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Information.

Как стало известно источникам, бывший главный дизайнер Apple Джонии Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман начали искать деньги на разработку первого устройств с ИИ. О том, что Айв вместе с создателем ChtaGPT задумали выпустить портативный ИИ-девайс, стало известно в конце 2023 года.

По информации инсайдеров, Айву и Альтману потребуется до одного миллиарда долларов. Будущее устройство условно называют альтернативой iPhone, однако в отчете говорится, что оно не будет похоже на смартфон. Сэм Альтман является крупным инвестором стартапа, который запустил ИИ-помощника Humane AI pin — вероятно, он вместе с Айвом представляет гаджет для искусственного интеллекта примерно таким.

Выделить средства на создание девайса может корпорация SoftBank, с которой Джонни Айв и Сэм Альтман ведут переговоры. Также помочь с финансированием может венчурная фирма и благотворительная организация Emerson Collectiv, основанная вдовой Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс.

В начале апреля источники Bloomberg рассказали, что корпорация Apple задумалась о производстве персональных роботов для домашнего использования. Параллельно инженеры работают над выпуском умного дисплея, который стал бы центром управления.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      ВС России уничтожили склад боеприпасов в селе Слобожанское

      Россиянин оправдал поджог здания администрации и был приговорен к колонии

      Стало известно об отношениях погибшего участника «Голоса» с женой

      Раскрыта правда о причинах развития деменции

      На создание альтернативы iPhone потребовался миллиард долларов

      Путин внес в Совфед представление о назначении Подносовой главой Верховного суда

      Рыбачка-новичок поймала крупную рыбу и сделала заявку на мировой рекорд

      Кличко назвал Украину заложником республиканцев

      В России захотели повысить пошлины на импортную электронику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше