На создание альтернативы iPhone потребовался миллиард долларов

The Information: для гаджета от создателя ChatGPT потребовался миллиард долларов

Предприниматели Джонни Айв и Сэм Альтман начали искать финансирование для первого гаджета с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Information.

Как стало известно источникам, бывший главный дизайнер Apple Джонии Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман начали искать деньги на разработку первого устройств с ИИ. О том, что Айв вместе с создателем ChtaGPT задумали выпустить портативный ИИ-девайс, стало известно в конце 2023 года.

По информации инсайдеров, Айву и Альтману потребуется до одного миллиарда долларов. Будущее устройство условно называют альтернативой iPhone, однако в отчете говорится, что оно не будет похоже на смартфон. Сэм Альтман является крупным инвестором стартапа, который запустил ИИ-помощника Humane AI pin — вероятно, он вместе с Айвом представляет гаджет для искусственного интеллекта примерно таким.

Выделить средства на создание девайса может корпорация SoftBank, с которой Джонни Айв и Сэм Альтман ведут переговоры. Также помочь с финансированием может венчурная фирма и благотворительная организация Emerson Collectiv, основанная вдовой Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс.

В начале апреля источники Bloomberg рассказали, что корпорация Apple задумалась о производстве персональных роботов для домашнего использования. Параллельно инженеры работают над выпуском умного дисплея, который стал бы центром управления.