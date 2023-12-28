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11:15, 28 декабря 2023Наука и техника

Бывшие топ-менеджеры Apple создадут альтернативу iPhone

India Today: экс-дизайнер Apple Джонни Айв разработает смартфон с ChatGPT
Джонни Айв

Джонни Айв. Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Бывшие том-менеджеры Apple собрались, чтобы создать конкурента iPhone. Об этом сообщает издание India Today.

Журналисты медиа обратили внимание на сообщение Bloomberg о том, что один из создателей iPhone Тан Тан покинул Apple ради компании LoveFrom Джонни Айва. Тан будет заниматься разработкой определенного девайса при поддержке компании-создателя ChatGPT OpenAI. Авторы предположили, что команда LoveFrom может работать над альтернативным другим смартфонам устройством.

В качестве основных доводов специалист отметили, что Джонии Айв провел 27 лет в компании, где стоял за созданием iPhone, Mac, iPad и прочих устройств. В свою очередь, у OpenAI есть амбиции создать свой первый девайс. В этой связи экс-сотрудники Apple должны разработать смартфон с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

По словам авторов India Today, вышедший в 2006 году iPhone совершил революцию на рынке. В материале говорится, что похожее влияние на индустрию в 2024-м может оказать смартфон, имеющий поддержку ИИ. «У этих людей есть наилучшие шансы перевернуть существующий мировой порядок и создать нечто совершенно новое», — подытожили журналисты.

В конце декабря специалисты Apple описали новый способ работы инструментов генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах. По их словам, ИИ может использовать ресурсы не оперативной, а встроенной памяти девайса.

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      Андрей Ставицкий
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