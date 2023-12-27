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17:31, 27 декабря 2023Наука и техника

Один из создателей iPhone покинул Apple

Bloomberg: из Apple ушел один из создателей iPhone, Apple Watch и AirPods

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Корпорацию Apple покинул дизайнер Тан Тан, считающийся одним из создателей iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя Марка Гурмана, Тан был одним из дизайнеров, ответственных за создание смартфона iPhone, часов Apple Watch и наушников AirPods. Специалист ушел в компанию LoveFrom, основанную бывшим ведущим дизайнером Apple Джонни Айвом.

Гурман рассказал, что Тан Тан будет работать с Айвом над определенным устройством, связанным с искусственным интеллектом (ИИ). Проект был запущен при поддержке Сэма Альтмана из OpenAI.

В материале говорится, что уход опытного специалиста стал потрясением для Apple. Марк Гурман напомнил, что с 2019 года американскую корпорацию покинуло 14 сотрудников, входивших в команду бывшего главного дизайнера Джонни Айва. В Apple, OpenAI и LoveFrom отказались комментировать новость.

В июле 2022 года стало известно, что бывший ведущий дизайнер Apple Джонни Айв, с 2019 года работавший с компанией в качестве консультанта, прекратил сотрудничество с фирмой. Вероятно, Айв покинул Apple из-за несогласия с главой корпорации Тимом Куком по многим вопросам.

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      Андрей Ставицкий
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