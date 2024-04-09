В США усомнились в эффективности украинских FPV-дронов
Долгосрочная эффективность дешевых украинских FPV-дронов, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются компенсировать нехватку артиллерийского вооружения, вызывает вопросы. С таким мнением выступил журнал Foreign Policy.
Журналисты из США усомнились в эффективности украинских FPV-дронов и привели мнения экспертов, которые не считают беспилотники решением проблемы нехватки артиллерийских снарядов.
«Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что атаки имеют неоднозначные результаты», — отмечается в публикации.
Авторы материала уточнили, что украинские военные применяют недорогие готовые дроны стоимостью порядка 400 долларов. Устройства оснащены дешевыми камерами, поэтому с ними труднее прицеливаться ночью или в пасмурную погоду.
Ранее в украинских дронах нашли скрытые радиомаяки. Об этом сообщили представители Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), в котором изучили трофейные беспилотники ВСУ.