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23:19, 9 апреля 2024Наука и техника

В США усомнились в эффективности украинских FPV-дронов

Foreign Policy усомнился в долгосрочной эффективности FPV-дронов ВСУ

Фото: Unsplash

Долгосрочная эффективность дешевых украинских FPV-дронов, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются компенсировать нехватку артиллерийского вооружения, вызывает вопросы. С таким мнением выступил журнал Foreign Policy.

Журналисты из США усомнились в эффективности украинских FPV-дронов и привели мнения экспертов, которые не считают беспилотники решением проблемы нехватки артиллерийских снарядов.

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«Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что атаки имеют неоднозначные результаты», — отмечается в публикации.

Авторы материала уточнили, что украинские военные применяют недорогие готовые дроны стоимостью порядка 400 долларов. Устройства оснащены дешевыми камерами, поэтому с ними труднее прицеливаться ночью или в пасмурную погоду.

Ранее в украинских дронах нашли скрытые радиомаяки. Об этом сообщили представители Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), в котором изучили трофейные беспилотники ВСУ.

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      Марина Совина
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