Ефимова сделала заявление об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе

Пловчиха Юлия Ефимова заявила, что планирует подать заявку на нейтральный статус

Российская пловчиха Юлия Ефимова сделала заявление об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Ее слова приводит Metaratings.

Спортсменка рассказала, что планирует подать заявку на нейтральный статус, однако пока не видит в этом смысла, так как находится не в оптимальной форме. «Получить статус можно за две недели, максимум месяц», — подчеркнула она.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.