Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:0
Завершен
Кэмерон Норри
Монте-Карло
Оренбург
3:0
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Трактор
0:3
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Удинезе
1:2
Завершен
Интер М
Италия - Серия А|31-й тур
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
07:25, 9 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовал комплекс упражнений для здоровой спины

Фото: vladee / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Егор Ходырев посоветовал комплекс упражнений для здоровой спины с гимнастической палкой. Его слова приводит «Чемпионат».

Ходырев рекомендовал сделать девять упражнений. Начать Ходырев предложил с жима лопатками вверх, затем выполнить подъемы палки перед собой, скручивания и сведение лопаток.

После тренер рекомендовал делать круговые махи палкой за спину, повороты и сгибания корпуса. Также он посоветовал выполнять подъемы палки перед собой в положении выпада и «кошку».

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о признаках, по которым можно понять, что тренировки наносят вред здоровью. Таковыми она назвала боль при выполнении упражнений и нарушение сна.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      «Корректное обслуживание». Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать бойцов СВО. Какие услуги им предоставят?

      Российский военный отказался участвовать в боевых действиях и получил срок

      Минобороны заявило о перехвате четырех беспилотников над двумя регионами России

      Поставившая брекеты девушка рассказала о неудачном первом сексуальном опыте

      В ЕС подняли вопрос о программе реконструкции Украины

      Минобороны заявило о перехвате украинской ракеты у Крыма

      Шестое тело нашли на месте пожара под Москвой

      Россиянам назвали способ получить компенсацию за задержку авиарейса

      В США заявили о полном контроле Россией неба в зоне СВО

      Стала известна доля регулярно откладывающих деньги россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше