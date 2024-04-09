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12:55, 9 апреля 2024Россия

Глава МЧС вылетел из Оренбурга в Курганскую область

Глава МЧС России Куренков вылетел из Оренбурга в Курганскую область

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел из Оренбурга в другой регион со сложной паводковой обстановкой — Курганскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале российского ведомства.

«Спецборт МЧС России вылетел в Курганскую область. В регионе по прогнозам в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам ведомства, в зоне подтоплений могут оказаться более 4300 домов, больше 5000 приусадебных участков, а также около 600 дачных участков.

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39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

9 апреля стало известно, что в Курганской области начали строить дамбу в связи с паводковой ситуацией. В этот же день губернатор российского региона Вадим Шумков призвал жителей села Звериноголовское срочно эвакуироваться из-за подъема воды. Он отметил, что уровень отметки воды с поста Введенское в 12 километрах от границы России с Казахстаном уже 10 метров 75 сантиметров.

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      Никита Абрамов
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